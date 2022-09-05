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    İzmir'de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı

    Buca'da tartıştığı babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve polise kendisini ihbar eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 05.09.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 21:24
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    İzmir'de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı

    İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve polise kendisini ihbar eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki 24 sokakta bulunan müstakil bir evde A.V. (26), Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giderek babası Kazım Vurgun'u (68) öldürdüğünü söyledi.

    A.V.'nin itirafı üzerine eve giden polis ekipleri, Kazım Vurgun'u kanlar içerisinde yüz üstü hareketsiz yatarken buldu.

    Babanın cansız bedeni morga kaldırıldı

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Vurgun'un koltuk altında ve sırtında 20 bıçak darbesi olduğu, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için cinnet getirmiş

    Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir'de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı VİDEO


    İzmir de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı #1

    Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

    Vurgun'un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli oğul A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, babası ile 10 yıldır görüşmediğini, 6 ay önce barıştıklarını ve bugün eski konulardan bahsederken babası Kazım Vurgun'un, A.V.'nin annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğunu duyduğu için cinnet getirdiğini bu esnada babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

    Şüpheli tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı #2

    İzmir de babasını 20 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı #3


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