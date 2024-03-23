İHA
İzmir'de korkunç vahşet...
CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Armutlu Hayvan Barınağı'nda onlarca köpek katledildi.
Belediye görevlilerinin bakımını yapamadıkları için hayvanların sularına ilaç kattığı iddia edildi.
Kameraya kaydedildi
Barınakta yerde yatan çok sayıda köpek ve o esnada orada bulunan belediye görevlileri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada yayılan görüntüye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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