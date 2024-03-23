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İzmir'de barınaktaki onlarca köpek telef oldu

İzmir'de barınaktaki onlarca köpek telef oldu İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne ait hayvan barınağında telef olan hayvanlar ve o esnada orada bulunan belediye çalışanları cep telefonu kamerasına yansıdı.