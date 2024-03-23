İHA

İzmir'de korkunç vahşet...

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Armutlu Hayvan Barınağı'nda onlarca köpek katledildi.

Belediye görevlilerinin bakımını yapamadıkları için hayvanların sularına ilaç kattığı iddia edildi.

Kameraya kaydedildi

Barınakta yerde yatan çok sayıda köpek ve o esnada orada bulunan belediye görevlileri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)