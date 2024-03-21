İzmir'de bebek maması kutusundan uyuşturucu çıktı İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evdeki bir bebek maması kutusunda uyuşturucu bulundu.

İHA

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.S.'nin adresinde arama yaptı.

Aramada bir bebek maması kutusu içerisinde kapsüle gizlenmiş halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda ise 150 grama yakın metamfetamin ve bir hassas terazi daha ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)