İzmir'de, belediyedeki yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler ile yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararına neden olduğu belirlenen 27 şüpheli yakalandı.

İzmir’de, Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiası, ekipleri harekete geçirdi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, soruşturma kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

AA’nın haberine göre; sorumlu olduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

27 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Aralarında belediyenin temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerden 27'si yakalandı, 1 zanlıyla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Belediye başkanından açıklama

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona konu soruşturmanın kendi yönetim dönemlerinden öncesi olan 2018 yılına ait olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."