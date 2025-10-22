İzmir’de Betül'ü bıçakla yaralayıp telefonunu çalan komşu oğlu, 18 yıl 8 ay hapis cezası aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Olay, geçen yıl 25 Ekim'de, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre bir süredir ilgi duyduğu komşu kızı Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti.

BIÇAKLA YARALAYIP TELEFONUNU GASBETTİ

Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip, kaçtı.

Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, saklandığı babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde 1 gün sonra yakalandı. Aramada Betül Ç.'den gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Öte yandan bıçaklı saldırının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşup bıçakla saldırıp kaçması yer alıyor.

Ancak görüntülere rağmen Çağlar Efe D., ifadesinde, Betül Ç.'yi babaannesinin komşusu olması nedeniyle tanıdığını belirterek, "Betül'ün adına bazı sosyal medya siteleri açıldı. Bunlardan beni sorumlu tuttular. Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım. Kamera kayıtlarındaki kişi de ben değilim. Betül'e ait telefon da bende değil" diyerek, suçlamaları reddetti.

'ISRARLI TAKİP' ŞİKAYETİ

Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini yaklaşık 5 aydır ısrarla takip ettiğini, bu nedenle jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü de kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi.

Betül Ç., ayrıca saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, uykusuz günler geçirip kabuslar gördüğünü belirtti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı.

Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle "Silahla yağma" suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim'de duruşma görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Efe D., taraf avukatları ile Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı. Betül Ç. ise duruşmada gelmedi.

"AKLİ MELEKELERİNİN YERİNDE OLMADIĞI" İDDİASI

Duruşmada söz alan sanık Çağlar Efe D.'in avukatı, müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla tekrar rapor alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise dosyada 3 kişilik heyet tarafından düzenlenen ve sanığın akli melekelerinin tam olduğu yönündeki kesin rapor nedeniyle talebi reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Çağlar Efe D.'nin üzerine atılı "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı yağma" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı ve indirimsiz cezalandırmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti suçun niteliğini "Kasten öldürmeye teşebbüs" olarak kabul ederek 12 yıl hapis, ayrıca "Silahla yağma" suçundan ise sanık Çağlar Efe D.'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"Tehdit" suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Betül Ç.'nin avukatı Merve Aybar Güler, "Müvekkilimizin yaşadığı ağır mağduriyet ve dosyada mevcut somut deliller dikkate alındığında, sanığın en üst hadden cezalandırılması ve beraat kararının da kaldırılarak ceza verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu doğrultuda, kararın istinaf edilmesi için gerekli hukuki süreci başlatarak adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aileye destek veren Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı, "1 yıldır yanında olduğumuz bu ailenin yaşadığı durum ağır travmadır. Hiçbir evlat bu acıları yaşamamalı, hiçbir anne ve baba bunların tanığı olmamalıdır. Biz dernek olarak, adaletin tam anlamıyla sağlanmasını ve tehdit suçundan verilen beraat kararının kaldırılması için de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.