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    İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü

    38 yaşındaki kadının kesici ve delici aletle öldürülmesi üzerine harekete geçen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
    • 14.07.2022 - 08:40
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    İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü

    İzmir’in Buca ilçesi OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde Kader Değirmen (38), saat 01.30 sıralarında kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

    Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D.'nin yaptığını tespit etti.

    Kamyonetle kaçtı

    Polis ekipleri H.D.'nin 01 RU 279 plakalı bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonra, şüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda H.D., 4691. Sokak’ta polis ekipleri tarafından durduruldu.

    İzmir de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü #1

    Polise kardeşinin kimliğini verdi

    Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi.

    Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde inceleme yaptı ve kendine ait kimliği buldu.

    Gözaltına alındı

    Şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı.

    İzmir de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü #2

    Otopsi yapılacak

    Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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