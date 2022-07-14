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- İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü
İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü
- 14.07.2022 - 08:40
İzmir’in Buca ilçesi OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde Kader Değirmen (38), saat 01.30 sıralarında kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.
Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D.'nin yaptığını tespit etti.
Kamyonetle kaçtı
Polis ekipleri H.D.'nin 01 RU 279 plakalı bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonra, şüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda H.D., 4691. Sokak’ta polis ekipleri tarafından durduruldu.
Polise kardeşinin kimliğini verdi
Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi.
Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde inceleme yaptı ve kendine ait kimliği buldu.
Gözaltına alındı
Şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı.
Otopsi yapılacak
Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.