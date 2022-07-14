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İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü

İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü

38 yaşındaki kadının kesici ve delici aletle öldürülmesi üzerine harekete geçen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.