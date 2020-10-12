İzmir’de bir kişi hastane bahçesindeki bank üzerinde ölü bulundu

İzmir’de yaşayan Mustafa Karaköse, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi önündeki bankta hayatını kaybetti.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü önündeki bankta hareketsiz bir şekilde yatan 54 yaşındaki Mustafa Karaköse’yi gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Karaköse’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

30 YILDIR AİLESİYLE GÖRÜŞMÜYORDU

Ölüm haberi üzerine hastaneye gelen ve Mustafa Karaköse’nin kardeşi olduğu öğrenilen Ramazan Karaköse, ağabeyinin yaklaşık 30 senedir aile bireyleri ile görüşmediğini ifade etti.

Hastene morguna kaldırılan Karaköse’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



