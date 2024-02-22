İzmir'de borç kavgasında göğsünden vurulan kişi can verdi İzmir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla göğsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü aralarında alacak verecek meselesi olan R.B. (48) ile Mesut Karataş (39) sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.B. yanında bulunan tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu.

Karataş, kanlar içerisinde yere yığılırken R.B. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Durumu ağır olan Karataş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karataş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında R.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)