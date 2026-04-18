Muğla’da şarkıcı Rıza Tamer Şişman son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak’taki evinde 16 Nisan akşamı reçeteli ilaçlarını alan şarkıcı Rıza Tamer Şişman bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ AKYAKA'DA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şişman’ın cenazesi, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki İskele Mezarlığı’na getirildi.

Cenazeye annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ile yakınları ve sevenleri katıldı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Şişman’ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Dalbudak, “Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş” sözleriyle acısını dile getirdi.

Rıza Tamer Şişman, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İskele Mezarlığı’nda toprağa verildi.