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- İzmir'de borcunu ödemeyen kardeşini öldürdü
İzmir'de borcunu ödemeyen kardeşini öldürdü
- 05.05.2022 - 08:53
- Güncelleme : 05.05.2022 - 09:35
İzmir'in Menderes ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Kardeşini bıçakladı
Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı.
Kurtarılamadı
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Borcunu ödemeğini için bıçakladığını söyledi
Gözaltına alınan Mahsun Demir, emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.