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    İzmir'de borcunu ödemeyen kardeşini öldürdü

    Kendisinden aldığı 7 bin lirayı geri ödemeyen kardeşini bıçakla öldüren Mahsun Demir, gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 05.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:35
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    İzmir'de borcunu ödemeyen kardeşini öldürdü

    İzmir'in Menderes ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Kardeşini bıçakladı

    Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı.

    Kurtarılamadı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

    Borcunu ödemeğini için bıçakladığını söyledi

    Gözaltına alınan Mahsun Demir, emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de borcunu ödemeyen kardeşini öldürdü #1


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