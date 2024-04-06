İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin babası ve kardeşi tarafından öldürüldü

Saat 15.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde Uğur Yurtseven(33), boşanma işlemlerini konuşmak için kayınpederi M.S.Ş.(65) ve kayınbiraderi K.Ş.(36) ile sokakta bir araya geldi.
Silahla vurup bıçakladılar
Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Yurtseven’i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., kaçtı.
Hastanede kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Yurtseven'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlıları aranıyor
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis baba-oğulun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış