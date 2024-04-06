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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin babası ve kardeşi tarafından öldürüldü

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin babası ve kardeşi tarafından öldürüldü Bayraklı ilçesinde Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerinin konuşmak için buluştuğu kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü.