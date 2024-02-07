İzmir'de büyük vurgun! Sedat Ocakçı ve eşi enselendi Yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL’lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da gözaltına alındı.

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İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde drone fabrikası kurma vaadiyle vatandaşları kandıran Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, ortalıktan kayboldu.

2,5 milyar TL'yi aşan vurgun sonrası Dubai'ye kaçtığı öğrenilen Orakçı için polis harekete geçti.

Ocakçı’nın aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adana'da enselendi

Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan Sedat Ocakçı’nın, 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

Binlerce mağdur var

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

FETÖ’den ihraç edilmiş

Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.

Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)