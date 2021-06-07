İki kızı Belaruslu eşi tarafından yurt dışına kaçırılan baba, yıllardır evlatlarını göremediğini ifade etti. Evlatlarına kavuşmak isteyen baba, yetkililerden yardım istedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde oturan Yıldırım Çavildak, 2013’te hayatını öğrencilik yıllarında Belarus’ta tanıştığı Volha Monich ile birleştirdi.

Monich’in ilk eşinden olan oğlu ile Türkiye’de yaşamaya başlayan çiftin 2014 yılında Yasemen, 2016 yılında ise Sofiya adında iki evladı oldu.

Monich’in eski eşi, Belarus’ta açtığı velayet davasını kazanınca, oğlunu ülkesinde götürmek için Türkiye’ye geldi.

Monich, karşı dava açarak hukuki süreç başlattı.

GEÇİCİ VELAYETİ ALDI

Daha sonra kızları, oğlu ve eski eşi ile 24 Ocak 2017’de ülkesine döndü.

Yıldırım Çavildak, eşinin geri dönmemesi, çocuklarını göndermeyeceğini söylemesi üzerine Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çocuklarının geçici velayetini aldı.

Çavildak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da başvurdu.

“EŞYALARINI TOPLADIKLARINI ÖĞRENDİM”

4 yıldır çocuklarından hiç haber alamadığını belirten Çavildak, şu sözleri kaydetti:

“Volha Monich, ilk evliliğinden olan oğlunu eski eşine göstermemeye başlamıştı. Bunun üzerine de eski eşi, Belarus'ta açtığı velayet davasını kazanıp çocuğunu almak için Türkiye'ye geldi. Monich, oğlunu vermek istemediği için bu kez Türkiye'de karşı velayet davası açtı ancak mahkeme aleyhine gitmeye başladı. Her gün defalarca telefonla konuştuğum eşime hiçbir şekilde ulaşamayınca şüphelenip, yakınlarımı kontrol için eve gönderdim. Evde olmadıklarını, eşyaları topladıklarını öğrendim.

İzmir’de çocukları eşi tarafından yurt dışına kaçırılan baba, yetkililerden yardım istedi VİDEO



“ÇOCUKLARIMI BİR DAHA GÖSTERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Ulaşamadığım için içime şüphe düştü, hemen havalimanına koştum ama haklarında bilgiye ulaşamadım. Sonra, eski eşiyle bir olup kızlarımızı da alarak Belarus'a gittiklerini öğrendim. Volha Monich 3-4 ay sonra beni arayarak para göndermemi, aksi durumda çocuklarımı bir daha göstermeyeceğini söyledi.





“DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞTI”

Kaçırıldıkları tarihten beri ben çocuklarımın yüzlerini hiç görmedim. Son olarak beni babalıktan menetmek için hakkımda Belarus'ta dava açılmış. Ben de Lahey Sözleşmesi çerçevesinde çocuklarımın iadesini istiyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Burada 2 küçük çocuğun hayatı söz konusu. Çocuklarımın annesinin alkol ve şiddet sorunu da bulunuyor. Bana evliliğimizde defalarca şiddet uygulamıştı. Ancak çocuklarımızın ufak olduğu için hatırına şikayetçi olamadım.





“HİÇBİR ŞEKİLDE İRTİBAT KURAMIYORUM”

Çocuklarım Türkiye'de doğdular ve ben onları Türk örf ve adaletlerine göre yetiştirmek istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarımla hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Tüm iletişim yollarımız kapalı. Çocuklarımla ilgili haber alamamak beni çok tedirgin ediyor. Bir Babalar Günü'nü daha çocuklarım olmadan geçireceğim. Onlar benim her şeyimdi. Benim hayatımı elimden alıp götürdüler.”