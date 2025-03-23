İzmir'de denize düşen oltasını alırken boğuldu

İHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutmak üzere Pırlanta Plajı bölgesine giden 59 yaşındaki Coşkun Z., denizdeyken bir talihsizlik yaşadı.
Oltasını suya düşüren yaşlı adam, denize atladı.
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri geldi.
Sudan çıkarılan Coşkun Z.’ye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Coşkun Z.’nin cenazesi otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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