İzmir’de dolandırıcı operasyonu: Binlerce liralık vurgun yaptılar

Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen, mağdurlardan toplam 529 bin 420 euro vurgun yapan çete, İzmir polisinin şok baskınlarıyla çökertildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir polisi, çok titiz bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda S.Ç. (46) ve Z.Ç.'nin (41) kurmuş oldukları suç örgütünün 5 ayrı dolandırıcılık eylemine karıştığı ve mağdurları 529 bin 420 avro dolandırdıkları belirlendi.

3 SAATİN DEĞERİ 1,5 MİLYON

Ekipler, şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3 adet kol saati, 4 adet silah, 1 adet av tüfeği, 86 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 3 adet dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

İKİ DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt kurucuları olduğu değerlendirilen S.Ç. ve Z.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.