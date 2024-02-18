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İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve altın sikke bulundu

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve altın sikke bulundu İzmir'de polisin durdurduğu araç ve şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ve altın sikke ele geçirildi. Sürücü tutuklanırken yanındaki şahıs ise serbest bırakıldı.