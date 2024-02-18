İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve altın sikke bulundu

DHA
İzmir'in Bergama ilçesinde takibe aldıkları aracı ,lçe girişinde aracı durduran polis ekipleri sürücü Ahmet A. (73) ile yanındaki S.Ş.'nin (27) üst aramasını yaptı.
Aramada S.Ş.'nin üzerinde 2.91 gram esrar, 6.62 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirilirken çantasında ise tarihi eser niteliğinde 2 altın sikke bulundu.
Araçta yapılan aramada da klima peteğinin arkasına zulalanmış 29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tutuklandı
Şüpheliler gözaltına alınırken sürücü Ahmet A.'nın evinde de arama yapıldı.
Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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