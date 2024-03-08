İzmir'de dün gece silah sesleri yükseldi.
Saat 03.00 sıralarında Alsancak'ta bulunan bir eğlence mekanına motosikletli yüzü kapalı ve kasklı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Müşteriler büyük korku yaşadı
Bu esnada iş yerinin bitişiğinde yer alan bir diğer eğlence mekanı önündeki müşteriler panikle kaçıştı.
Saldırganlar ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kamerada
Yaşanan saldırı ve korku dolu anlar bitişikteki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde; motosiklet sürücüsünün hızla eğlence mekanının bulunduğu sokaktan ilerlediği esnada, arkada oturan şahsın iş yerine tabancayla ateş ettiği görülüyor.
4 mermi isabet etti
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinin duvar ve giriş kapısı camına 4 mermi isabet ettiği belirlenirken, korku dolu saldırıda çevredeki insanlardan yaralanan olmadığı tespit edildi.
Saldırganlar aranıyor
Kaçan saldırganlardan birisinin F.M. isimli şahıs olduğu değerlendirilen olayla ilgili, şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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