İzmir'de eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Eşi Yazgül Soro’yu bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedi halıya saran Bülent Soro, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Bülent Soro, geçen yıl 7 Aralık günü, eşi Yazgül Soro'yu öldürdü.

Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA HALIYA SARDI

Kapıyı açan Bülent Soro’nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro’yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yazgül Soro’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Yazgül Soro’nun evin mutfak bölümünde 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, ardından da yatak odasına taşındığı tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI

Soro’nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Bülent Soro polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bülent Soro hakkında ’Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ASIL ÖLEN BENİM"

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Bülent Soro’nun yanı sıra çiftin kızları ve taraf avukatları katıldı.

Celsede savcı mütalaasını okudu. Mütalaada sanık Soro’nun ‘eşi kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanık, asıl şiddeti kendisinin gördüğünü savundu.

Soro, “Ben eşime şiddet uygulamadım. Asıl şiddeti ben gördüm. Kızlarımın acısına saygı duyuyorum, anneleri öldü.

Ancak ölen benim” dedi.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanığın konuşmasının ardından mahkeme başkanı kararı okudu.

Heyet, Soro’ya ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, duruşmalardaki iyi hali sebebiyle sanık müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Soro için haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

