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    İzmir'de eşini öldüren sanığın müebbet cezasını Yargıtay bozdu

    Eşini öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet alan Yunus O.’nun cezası, Yargıtay tarafından haksız tahrik hükümlerinin tartışılmadığı gerekçesi ile bozuldu.
    • 15.09.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:30
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    İzmir'de eşini öldüren sanığın müebbet cezasını Yargıtay bozdu

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ceylan O. isimli kadın, 1 Aralık 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus O'nun eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verirken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu esastan reddetmiş, dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gitmişti.

    AA’nın haberine göre; Yargıtay 1. Ceza Dairesi, itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı.

    Temyiz talebi kabul edildi, hüküm bozuldu

    Daire, sanığın maktulün başka bir erkekle ilişkisini olduğunu söylediği halde maktulün HTS kayıtlarının alınarak sanığın savunmalarına ilişkin araştırma yapılmadığına kanaat getirdi.

    Daire, dosyada eksiklikler giderildikten sonra Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi kapsamında "haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasının lüzumu olduğunu" kararlaştırarak sanık avukatının temyiz talebinin kabulüne ve hükmün bozulmasına karar verdi.

    Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

    İzmir de eşini öldüren sanığın müebbet cezasını Yargıtay bozdu #1


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