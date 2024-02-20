İzmir'de evlatlık olduğunu öğrendi: Yıllardır ailesini arıyor 47 yıl önce 1 yaşındayken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulunan Güler Güven, ailesini bulmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

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DHA

Ev kadını ve 1 çocuk annesi Güler Güven, 13 Mart 1977'de henüz 1 yaşındayken izmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından bulunan Güler, Kemeraltı Polis Noktası'na götürüldü ardından Anafartalar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Güler Güven, herhangi bir yakını çıkmayınca Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na teslim edildi

Güler Güven'i, 6 ay sonra Ayşe-Çetin Güven çifti evlatlık edindi ve Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu.

22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi.

47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı

Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı.

Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı.

"Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum"

Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. Hep birlikte olurduk. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Oradan öğrenmiş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Çok seviyorlardı beni. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor.

Ben ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılıp düşmüş de olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Ne sebep oldu? Suçu var mıydı yok muydu? Bugüne kadar neler yaşadı, yaşamı nasıl geçti sormak istiyorum. Annemi bulmayı çok istiyorum. Onunla görüşüp konuşmayı istiyorum." diye konuştu.

"Eksik evrakları toplamaya çalışıyoruz"

Güler Güven'in avukatı Bünyamin Bıçak, "Kendisinin bu durumunu öğrenince yardımcı olmak çok istedim. Eksik evrakı toplamaya çalışıyoruz. Sonrasında mahkeme yoluyla ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)