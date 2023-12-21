İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerince gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve asker bulunuyor
Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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