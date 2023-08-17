İzmir'de FETÖ üyelerine operasyon! Pazar arabasından FETÖ'cü çıktı Kentte FETÖ/PDY'nin 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alınırken bir adreste FETÖ'cü pazar arabasına saklandı.

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DHA

Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

Yeni bir operasyonun adresi İzmir oldu.

Hücre evine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin üyesi olup, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri belirledi.

Bazı şüphelilerin 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere, bu sabah operasyon düzenlendi.

20 kişi gözaltına alındı

Barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen aralarında öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı, ihraç öğretmen, ihraç asker ve mütevellilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda; haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Pazar arabasına saklandı

Yakalananların arasında bulunan bir FETÖ’cünün pazar arabasının arkasına gizlendiği ve ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yüklü miktarda para yakalandı

Öte yandan, yapılan aramalarda, yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Operasyona ilişkin şüphelilerin irtibatlı oldukları firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Sık sık ev değiştirdiler

Terör örgütü mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, FETÖ'nün verdiği talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirip, 'temiz' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden daireler kiraladıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.