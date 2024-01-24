İzmir'de firari zanlı suç evindeki tünelde saklanırken bulundu Hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari zanlı, İzmir'deki suç evinde kazılan tünelle inilen kömürlükte yakalandı.

İHA

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında ekipler uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve yağma suçlarından toplam 25 suç kaydı ve hakkında 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.D.'nin (31) General Asım Gündüz Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığını belirledi.

Ayrıca yapılan teknik ve fiziki takipte zanlının bu adreste uyuşturucu madde ticareti, silah imalatı ile ticareti yaptığı ve bahçede yasaklı ırk olan köpeğinin bulunduğu tespit edildi.

Tünelle inilen kömürlükte bulundu

Savcılıktan alınan arama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda belediye ekipleri desteği ile yasaklı ırk köpeği muhafaza altına alınırken adreste yapılan aramada G.D. bulunamadı.

Daha sonra evde yapılan detaylı incelemede kömürlüğe çıkan tünel olduğu görüldü.

Tünelden kömürlüğe inen polis ekipleri burada saklanan zanlı G.D.'yi kıskıvrak yakaladı.

Adreste bulunanlar şok etti

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada 844 adet yeşil reçeteye tabi hap, 139.89 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 11 bin 845 lira nakit para, 10 adet farklı ebatlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanan azılı zanlı G.D., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine nakledildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)