İzmir'de freni boşalan kamyon yayalara çarptı: 5 yaralı Buca'da, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarpıp mağazaya girerek 5 kişiyi feci şekilde yaraladığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İzmir güne feci bir kaza ile uyandı...

Buca'da İsmail Sivri Bulvarı’nda, babasına ait nakliye aracını kullanan 28 yaşındaki S.A. idaresindeki kamyonetin freni boşaldı.

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi.

Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2’si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

5 kişi yaralandı

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

Feci kazanın görüntüleri kamerada

Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2’sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı.

Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.

Sürücü serbest kaldı

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin, araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)