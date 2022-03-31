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- İzmir'de göçmen kaçakçısı 5 organizatör tutuklandı
İzmir'de göçmen kaçakçısı 5 organizatör tutuklandı
İzmir'in 4 ilçesinde önceki gün düzenlenen kaçak göçmen operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 organizatör tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
- DHA
- 31.03.2022 - 08:57
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince; Urla, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde 28 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 827 kaçak göçmen yakalandı.
44 kaçak göçmen kurtarılırken, organizatör oldukları ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı.
5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve organizatör olduğu öne sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.