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İzmir'de haber alınamayan şahıs ölü bulundu

İzmir'de haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Yalnız yaşayan ve yakınlarının haber alamadığı Cengiz Gülşan, evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmaya Gülşan'ın ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.