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- İzmir'de haber alınamayan şahıs ölü bulundu
İzmir'de haber alınamayan şahıs ölü bulundu
Yalnız yaşayan ve yakınlarının haber alamadığı Cengiz Gülşan, evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmaya Gülşan'ın ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.
- DHA
- 17.09.2021 - 16:29
- Güncelleme : 17.09.2021 - 16:30
İzmir'in Konak ilçesi Konak ilçesi Akarca Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan'dan haber alamayan yakınları, paniğe kapıldı.
Gülşan'a ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde polis ekiplerine haber verdi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri eve Gülşan'ı hareketsiz buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Gülşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede Gülşan'ın vücudunda herhangi bir darp bulgusuna ya da kesici, delici alet izine rastlanmadı.
ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK
Alkol bağımlısı olduğu ve zaman zaman tedavi edildiği iddia edilen Gülşan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gülşan'ın, ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek.