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    İzmir'de hasta yakını, sağlık çalışanını ısırdı

    Hasta yakını ile danışmada bulunan personel arasında yaşanan tartışma giderek alevlendi. Hasta yakını, personeli ısırıp yumrukladı.
    • 24.11.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:48
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    İzmir'de hasta yakını, sağlık çalışanını ısırdı

    Sağlık çalışanlarına şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitedi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise benzer bir örnek yaşandı.

    İddiaya göre operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını olduğu öğrenilen kişi, personelin üzerine yürüdü.

    Personeli ısırıp yumrukladı

    Hızını alamayan kadın, daha sonra sağlık çalışanına hakaretler savurarak kolunu ısırdı ve yumruklar salladı. Kavga daha sonra, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

    O anların kaydedildiği görüntüde, adının Ece olduğu öğrenilen kişinin personele saldırdığı, hakaret ettiği ve kolunu ısırdığı anlar yer aldı.

    İzmir de hasta yakını, sağlık çalışanını ısırdı #1

    İzmir de hasta yakını, sağlık çalışanını ısırdı #2

    İzmir de hasta yakını, sağlık çalışanını ısırdı #3


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