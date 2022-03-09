İzmir’de hastanedeki saldırganın, silahı kolundaki alçıya gizlediği ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde hastanede yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Silahlı saldırganın, kolunu alçıya aldırıp silahı içine gizlediği öğrenildi.

İzmir’in Karşıyakaya ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokak’ta, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saat 17.15 sıralarında İbrahim Toprak (35) isimli şahıs, A.Ç.(27) tarafından kasığından vuruldu.

Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldüğü bildirildi.

SALDIRI ÖNCESİ VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın hastanede gerçekleştirdiği silahlı saldırının öncesi ve sonrası ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, A.Ç.'nin İbrahim Toprak’ın bulunduğu odaya girdiği, silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görüldü.

KOLUNDAKİ ALÇIYLA TEDAVİ OLMA BAHANESİYLE GİRDİ

Ayrıca, yeni detaylar da ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren A.Ç’nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı gizlediği ve tedavi olma bahanesiyle içeriye girdiği öğrenildi.

Geçmişte işlediği suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen A.Ç.’nin, olay sırasında madde etkisinde olduğu da öne sürüldü.

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“ARKADAŞIMA YAMUK YAPTIĞI İÇİN VURDUM”

Şüpelinin ilk ifadesinde, “Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum.” dediği öğrenildi.