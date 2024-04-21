İzmir'de hatalı araç parklarına tepki: Nasıl bir zihniyet Karabağlar ilçesinde çok sayıda sokak, sorumsuz sürücülerinin ulu orta araçlarını park etmesiyle geçişlere kapatıldı.

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İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Semti'nde, sürücülerin araçlarını düzensiz bir şekilde park etmesi sonucunda birçok sokak, trafiğe kapatıldı.

Bazı sürücüler, gitmek istedikleri yönde araçların park edilmesi nedeniyle rotalarını değiştirirken, ara sokaklarda yapılan hatalı parklar ise trafik sıkışıklığına yol açtı.

"Nasıl bir zihniyetle yapıldığını da anlayamadım"

2962 sokak ile çevresindeki çok sayıda sokağın araçlarla kapatılmasını değerlendiren 35 yaşındaki Ali Uludağ isimli vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Sürücülerin çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Bir ambulans gelse, itfaiye gelse nasıl geçecek? Allah göstermesin birinin başına bir şey gelse ambulans geçemeyecek. Hastaneye gidene kadar ölebilir de. Aşağıdaki sokağı da gördüm aynı şekilde yolu kapatmışlar. Nasıl bir zihniyetle, hangi amaçla yapıldığını da anlayamadım. İnsan buradan geçemeyecek mi? Bu bölgeyle ilgilenen trafik polislerine veya belediyeye duyurulur, biz şikayetçiyiz bu konudan.

"Ambulans ya da itfaiye geçemez"

Öte yandan, oluşabilecek herhangi bir acil durumda 112 Acil Sağlık ve itfaiye araçlarının sokaklara girmesini engelleyecek durumda sürücüler tarafından araçların sorumsuzca park edilmesi pes dedirtirken, civarda yaşayan vatandaşlar ise yetkililerin konuya ilgi göstermesi gerektiğini belirttiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)