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    İzmir’de husumetlisi pastane önünde öldürdü

    Bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ölen kişi ve cinayet şüphelisi arasında daha önceden de husumet bulunduğu öğrenildi.
    • 23.06.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:59
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    İzmir’de husumetlisi pastane önünde öldürdü

    Dün akşam İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık Zeytinlik Mahallesi’ndeki bir pastanenin önüne gelen Şahin Kılıç (33), art arda silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tekerlekli sandalyedeyken vuruldu

    Bölgeye gelen ekipler, başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan ve baş ile göğüs bölgesinden yaralanan Şahin Kılıç’a olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

    Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İzmir’de husumetlisi pastane önünde öldürdü #1

    Katil, çatı katında saklanırken yakalandı

    Öte yandan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleşen silahlı saldırı sonucu olayın şüphelisi Ö.E’yi (22) tespit etti.

    Şahsın Gölcük Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler, hemen bir operasyon düzenledi.

    Şüpheli, binanın 5’inci katında bulunan çatı katı kısmında saklanırken yakalandı.

    İzmir’de husumetlisi pastane önünde öldürdü #2

    2019 yılında da aralarında silahlı kavga çıktı

    Kaldırıldığı hastanede ölen ve 7 suç kaydı bulunan Şahin Kılıç ile yine cinayet şüphelisi olarak yakalanan, 4 suç kaydı bulunan Ö.E.’nin arasında, 2019 yılında da bir anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktığı, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre gözaltına alınan Ö.E’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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