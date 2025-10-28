İzmir'de itfaiye ekipleri depreme vinç üstünde yakalandı

- İzmir Tire'de, kapalı kalan bir çocuğu kurtarmaya çalışan itfaiye ekibi, 6.1 büyüklüğündeki depreme vinç üzerindeyken yakalandı.
- Deprem anında yaşanan panik, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
- Sarsıntıda itfaiye çalışanları dengeyi korumaya çalışırken, çevrede kargaşa yaşandı.
İzmir’in Tire ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, evde yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
DEPREME VİNÇTE YAKALANDILAR
İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla ikinci kattaki daireye ulaşmak üzereyken saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir’de de şiddetli biçimde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremi hissetti.
Sarsıntının başladığı anda vinç üzerinde bulunan itfaiye görevlileri büyük panik yaşadı.
VATANDAŞLAR KORKUYLA KAÇTI
Çevredeki vatandaşlar da korkuyla kaçışırken, kısa süreli bir kargaşa oluştu.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaydedilen görüntülerde, vinçte bulunan itfaiye personelinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı, aşağıda bulunan vatandaşların ise korku içinde bağırarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.