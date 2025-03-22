İzmir'de izinsiz yürüyüşlerde 123 gözaltı

İHA
İzmir genelinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla birçok ilçede izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Yasa dışı protestolarda güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı, molotoflu saldırıda bulunuldu.
Eylemciler, çöp konteynerlerini devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapattı.
123 KİŞİYE GÖZALTI
Ayrıca grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan kişiler, işlemleri için emniyete sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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