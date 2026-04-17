Kerkük Valiliği'ne Muhammed Seman Ağa seçildi

Irak'ın Kerkük kentine yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez Türkmen vali atandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa, vali olarak atanan ilk Türkmen oldu...

Kerkük İl Meclisi'nin sabah saatlerinde yapılması planlanan oturum, yasal çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Oturum daha sonra saat 18.00'e ertelendi.

KALABALIK EŞLİĞİNDE GELDİ

Bu süreçte ITC Genel Başkanı Ağa, yoğun ilgi ve kalabalık eşliğinde Kerkük Valiliği binasına ulaştı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamanın ardından Ağa, resmen Kerkük Valisi olarak seçildi.

"ÖZLEMİMİZ DİNDİREN TARİHİ BİR SÜREÇ"

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen'in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük'ün valisi bir Türkmen." ifadelerini kullandı.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Ağa'nın yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valisi seçilmesi, Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı.

Binlerce Türkmen vatandaşı, ellerinde ITC ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak kentin önemli caddelerinde sevinç turu attı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Muhammed Seman Ağa, geçtiğimiz aylarda MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Bu kapsamda da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Muhammed Seman Ağa’nın Kerkük Valisi seçilmesine ilişkin partisi adına ilk açıklamayı yaptı.

Yıldız açıklamasında şöyle dedi;

"KERKÜK BİR GÜL DEMETİ"

Kerkük Valiliği görevine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. 102 yıl aradan sonra Kerkük’ü bir Türkmen vali yönetecek.



Muhammed Seman Ağa seçildikten sonra ilk açıklamasında, ”Kerkük’ün bir gül demeti olduğunu, bu demetin her bir rengini koruyarak hizmet edeceğini” söyledi. Kutlu olsun.