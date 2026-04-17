Edi Rama, Meloni'nin karşısında diz çöktü

Edi Rama, Meloni karşısında diz çökmeye devam ediyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Roma'da buluştu.

Gerçekleşen buluşmada iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile savunma ve düzensiz göçle mücadele konularını görüştü.

DİZ ÇÖKEREK SELAMLADI

Meloni, Rama'yı, Başbakanlık Sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninden önce Rama'nın, daha önce de yaptığı gibi Meloni'yi diz çökerek selamlaması dikkati çekti.

BU İLK DEĞİL

Rama'nın Meloni karşısında diz çökmesi ise ilk değil.

Edi Rama daha önce de iki kez, Meloni karşısında diz çökmüştü.

MELONİ'DEN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

Rama ile görüşmesine ilişkin Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Meloni, İtalya ve Arnavutluk olarak Kasım 2025’te yaptıkları hükümetler arası zirveyi hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zirvenin üzerinden 5 ay geçtikten sonra bugün, Chigi Sarayı'nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşme, ülkelerimizin ortak ilgi alanlarındaki özellikle bağlantısallık, savunma ve düzensiz göçle mücadele konularında ortaklığın güçlendirilmesini gözden geçirme fırsatı sağladı."