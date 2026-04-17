Rapçi Lvbel C5'ten slogan açıklaması: Cumhurbaşkanı'na hürmeti olan biriyim

"Hav hav" şarkısıyla ünlenen asıl adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi 'Lvbel C5', tartışmaların odağında.

Nedeni ise İstanbul'da verdiği bir konserde atılan 'zıplamayan Tayyipçi' sloganları.

İBB'ye yönelik yolsuzlukların ortaya çıkmasından sonra düzenlenen Saraçhane gösterilerinde ortaya çıkan bu slogan, muhalif kimlikli şarkıcıların konserlerinde sık sık duyuldu.

Onlardan biri de Bodur'un konseriydi.

Bodur, söz konusu konserde "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek dinleyicilerine destek de verdi.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan o anlara ilişkin video ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yağan tepkilere karşı daha fazla sessiz kalamayan Bodur, bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını, sahnede dış sesleri duymanın zor olduğunu ve atılan sloganı fark etmediğini söyledi.

Bodur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Böylesine acı bir süreçte, önceliğimiz milletçe yaşadığımız bu yastır. Ancak bu süreçte şahsıma yöneltilen, gerçeği yansıtmayan ve haksız suçlamalara da kısaca açıklık getirmek istiyorum.

"KULAKLIK NEDENİYLE SLOGANLARI DUYMADIM"

Müzik sektöründeki meslektaşlarım çok iyi bilir ki, sahnede kullandığımız kulaklıklar nedeniyle dış sesleri duymamız oldukça zordur. Bu nedenle kimse benim ismimi, Türk devletinin başkanlık makamına hakaret eylemiyle yan yana getiremez.

"CUMHURBAŞKANI'NA HÜRMETİM VAR"

Hiç kimsenin siyasi hesaplaşmasının tarafı değilim. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na da, iktidar yanlısı veya muhalif tüm vatandaşlarına da sonsuz saygı ve hürmeti olan biriyim.

"EYLEM YAPMAK İSTEYEN KONSERİME GELMESİN"

Birlik ve beraberlik içinde, tüm insanlara müziğimi icra etmeye devam edeceğim. Konserlerim de Türk devletinin Cumhurbaşkanı'na hakaret edilecek veya siyasi öfkenin kusulacağı mecralar değildir. Bu mecraları eylem mecrası görenler gelmesin.

Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."