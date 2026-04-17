Avrupa'da yarı final gördü! Arda Turan'dan tarihe geçen başarı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Ev sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti.

Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

RAKİP CRYSTAL PALACE

Yarı finalde Shakhtar Donetsk, İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

ARDA TURAN'DAN BİR İLK

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.

Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

Öte yandan Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında son 13 sezonda yarı final gören tek Türk teknik direktör oldu.

UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

İLK YARI FİNALİ ADNAN SÜVARİ GÖRDÜ

Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (Günümüzdeki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nin öncüsü) yarı finale çıktı.

İzmir temsilcisini bu başarıya taşıyan teknik direktör ise Adnan Süvari'ydi.

Bu, bir Türk takımının ve teknik direktörünün Avrupa kupalarındaki ilk yarı final başarısı oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN BÜYÜK BAŞARI

Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Şampiyonlar Ligi) 1988-1989 sezonunda yarı finale yükselirken takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı, bir Türk takımının ve teknik adamının UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ilk yarı finali olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş kulübüne elendi.

FATİH TERİM KUPA MUTLULUĞU YAŞADI

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, UEFA Kupası'nın 1999-2000 sezonunda yarı finale çıktı, ardından finale yükselerek kupayı kazandı.

Terim, UEFA turnuvalarında kupa kazanan ilk ve tek Türk teknik direktör oldu.

AYKUT KOCAMAN İLE FENERBAHÇE YARI FİNALDE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda yarı finale çıkarken sarı-lacivertli takımın başında Aykut Kocaman bulunuyordu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.