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    İzmir'de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem

    Torbalı ilçesinde kaçak sigara üretim tesisine yapılan baskında 12 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 52 milyon değerinde tütün ve malzeme ele geçirildi.
    • 10.05.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:09
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    İzmir'de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem

    İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir üretim tesisinde, bandrolsüz kaçak sigaraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre; bugün KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

    Ürün ve araçların değeri 52 milyon lira

    Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan sigara üretim makinesi, 2 adet forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz kaçak sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, 3 ton sigara üretiminde kullanılan tutkal ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.

    Ele geçirilen ürün ve araçların toplam değerinin 51 milyon 750 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

    12 şüpheliye adli işlem

    Öte yandan, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2 teknisyen ve 10 yabancı uyruklu çalışan olmak üzere 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem #1

    İzmir de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem #2

    İzmir de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem #3

    İzmir de kaçak sigara üretimi yapan şahıslara adli işlem #4


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