İzmir'de kadına şiddet ihbarından uyuşturucu ticareti çıktı İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ekiplerinin dikkati sayesinde uyuşturucu ticareti ortaya çıkartıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kadına şiddet ihbarına giden polis ekipleri ihbarın asılsız olduğunu belirleyip adresten ayrılmak üzereyken kapı girişinde bulunan poşetten yoğun esrar kokusu aldı.

Bunun üzerine savcılıktan alınan talimat üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramada 710 gram esrar, sentetik haplar, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeden elde edildiği düşünülen 49 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçüstü yakalandı

Öte yandan yine polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli takip sonucu suçüstü yakalandı.

Savcılık talimatıyla şüphelinin adresinde yapılan aramada 28 sentetik hap, 53 gram metamfetamin, bir miktar kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, satışa hazır folyoya sarılı metamfetamin maddesi ve kaçak alkol yapımında kullanılan 178 adet aroma kiti ile 17 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)