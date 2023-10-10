İzmir'de kanser hastasına hemşireden cinsel saldırı! 40 yıl hapis istendi... Yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre kanser hastası 63 yaşındaki kadına, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki hemşire hakkında iddianame hazırlandı.

DHA

İzmir'de 63 yaşındaki 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C. 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı.

İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Emre Kale tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı.

Cinsel saldırıyı bir hemşire fark etti

N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi.

Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu.

Şüpheli eşinin yanında gözaltına alındı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Emre Kale'yi Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı.

"Görüntüler için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur"

Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur." dedi.

Kadın hayatını kaybetti

Emniyetteki ifadelerin ardından Emre Kale, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

İddianame hazırlandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede E.E. isimli hemşirenin, Kale'nin mağdur hastanın üzerinde olduğunu, bunu E.Y. isimli hemşireye söylediği, E.Y.'nin bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol edip, cinsel saldırıyı gördüğü belirtildi.

E.Y.'nin durumu amiri A.Ö.'ye ilettiği de iddianamede yer aldı.

Kamera kayıtlarında cinsel istismar tespit edildi

İzlenen kamera görüntülerinde Kale'nin baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaç verdiğinin ardından da cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli pişman olduğunu ifade etti

Kale'nin verdiği ilaçların ardından N.C.'nin hareketlendiğinin görülmesi üzerine mağdurdan kan örneği alındığı ve kanında morfin, hidromorfin ile parasetamola rastlanıldığının altı çizildi.

Bunun üzerine Ege Üniversitesi'nden yazı istendiğini ve gelen yazıda hidromorfinin tedavi kapsamında verilmediğinin ortaya çıktığı da iddianamede yer aldı.

Sanığın savunmasında cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

40 yıl hapis cezası istendi

Savcı, iddianamede Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yer buldu.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Hazırlanan iddianame İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)