İzmir'de kayınpederini 7 yerinden bıçakladı

24 Kasım'da televizyonda boşanma aşmasındaki eşi Umut Atabey'in bebeğini göstermediğini söyleyen Beste Atabey'in babası, damadı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen Beste Atabey'in (19) ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey (18), kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti.

KAYINPEDERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kayınpederi Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

ANNE 24 KASIM'DA TELEVİZYONDA YARDIM İSTEMİŞTİ

Öte yandan ayrılma aşamasındaki eşi Umut Atabey'in, 9 aylık bebeklerini kendisinden sakladığını söyleyen Beste Atabey, 24 Kasım günü bir televizyon programına çıkarak yardım istediği ortaya çıktı. Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti.