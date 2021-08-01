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    İzmir'de kışlaya yönelik sabotaj girişimi

    Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alanda yangın çıkaran 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı
    • AA
    • 01.08.2021 - 15:41
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    İzmir'de kışlaya yönelik sabotaj girişimi

    İzmir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

    KIŞLAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.

    SABOTAJ GİRİŞİMİ

    Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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