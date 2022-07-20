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- İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı
İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı
Boşanan kızının yabancı bir erkekle ilişki yaşadığını öğrenen öfkeli baba, pompalı tüfekle dehşet saçtı. O esnada kurşunların isabet ettiği torunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
- 20.07.2022 - 16:14
- Güncelleme : 20.07.2022 - 16:26
İzmir'in Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde kan donduran dehşet yaşandı.
Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki H.K., eşi ile boşanan kızının yabancı biriyle birlikte olduğunu duydu.
Pompalı tüfeğini eline geçiren H.K., öfkeyle evin yolunu tuttu.
Kurşunlar torununu da yaraladı
Öfkeli baba, burada 40 yaşındaki kızı M.K.'ye ateş açtı.
H.K.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlar yalnızca kızına değil, 20 yaşındaki torunu M.Ç.'ye de isabet etti.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı torunun durumu ağır
Saldırgan H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.
İfadesinde H.K., torununa zarar vermek istemediğini, M.K.'ye ateş ettiği sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi.