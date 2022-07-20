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    İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı

    Boşanan kızının yabancı bir erkekle ilişki yaşadığını öğrenen öfkeli baba, pompalı tüfekle dehşet saçtı. O esnada kurşunların isabet ettiği torunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • 20.07.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:26
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    İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı

    İzmir'in Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde kan donduran dehşet yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre  51 yaşındaki H.K., eşi ile boşanan kızının yabancı biriyle birlikte olduğunu duydu.

    Pompalı tüfeğini eline geçiren H.K., öfkeyle evin yolunu tuttu.

    Kurşunlar torununu da yaraladı

    Öfkeli baba, burada 40 yaşındaki kızı M.K.'ye ateş açtı.

    H.K.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlar yalnızca kızına değil, 20 yaşındaki torunu M.Ç.'ye de isabet etti.

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İzmir de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı #1

    Yaralı torunun durumu ağır

    Saldırgan H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

    İfadesinde H.K., torununa zarar vermek istemediğini, M.K.'ye ateş ettiği sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi.


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