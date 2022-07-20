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İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı

İzmir'de kızını vurmak isteyen baba torununu ağır yaraladı

Boşanan kızının yabancı bir erkekle ilişki yaşadığını öğrenen öfkeli baba, pompalı tüfekle dehşet saçtı. O esnada kurşunların isabet ettiği torunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.