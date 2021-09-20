İzmir'de kocası tarafından darbedilen kadın o anları anlattı

İki çocuğunun gözü önünde dövülen İran uyruklu kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde T.Y. isimli şahıs, biri 3 yaşında ve engelli, diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının önünde İran uyruklu eşi K.K.’yi evinin balkonunda tabure ile darbetmişti.

Olay anında çocukların ağlama sesleri ve feryadı, tüm mahalleyi ayağa kaldırmıştı.

Darp sonrası kaçmaya çalışan T.Y. vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, daha sonra ise tutuklanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadın ise evine döndü.

"UYUŞTURUCU VE ALKOL BAĞIMLISIYDI"

Hastanede tedavisi tamamlanan K.K., yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

Genç kadın, “Eşimle 6 senedir evliyim. Sürekli şiddet görüyorum. Eşim uyuşturucu ve alkol bağımlısı. Beni kolumdan, karnımdan ve bacaklarımda bıçakladı. Ben de İran vatandaşı olduğum için hep sustum. Çocuklarım benden alınmasın diye hep katlandım. Beni daha önce İran’a göndermişti. Ben ordayken çocuklarıma sahip çıkmadı. Çocuklarımı yurda verdiler, 6-7 ay orada kaldılar. Ben de çocuklarım için geri döndüm ve onunla barıştım. Çocuklarımı yurttan çıkarttım; ama yine şiddet görüyorum.

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"ELİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Cumartesi günü yine uyuşturucu içmişti. Bıçağı eline aldı ve beni öldüreceğini söyledi. Çocuklarımın önünde beni darbetti. Ben de uyuşturucu etkisinde olduğu için bir şey yapamadım. Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti. Komşularım yetiştiler, beni onun elinden kurtardılar.

"ALLAH RIZASI İÇİN BANA SAHİP ÇIKSINLAR"

Allah rızası için bana sahip çıksınlar. 6 senedir Türkiye’deyim. Çocuklarım annesiz kalmasın diye şiddete katlandım. Engelli kızımın hastanede tedavisinin yapılmasını istiyorum. Türk vatandaşlığını bana vermelerini istiyorum. Bana yardımcı olun. Türkiye Cumhuriyeti’ni de çok seviyorum."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri de söz konusu şiddetin yaşandığı eve gelerek bilgi aldı.

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