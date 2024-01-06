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İzmir'de kumar operasyonu: 71 kez mühür bozan şüpheliye işlem yapıldı

İzmir'de kumar operasyonu: 71 kez mühür bozan şüpheliye işlem yapıldı Bornova ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 41 kişi yakalandı, şüphelilere toplam 263 bin 425 TL idari para cezası kesildi. Hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem yapılan Ö.E.'nin 71'inci kez mühür bozduğu belirtildi.