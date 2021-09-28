İzmir'de ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti

'Laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayın şüphelisi ise güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin çalışması ile 6 saat sonra yakalandı.

İzmir’in Konak ilçesi Basmane semti 9 Eylül Meydanı'nda M.S.S. ile Özcan E. arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Özcan E., M.S.S. tarafından bıçaklandı.

Karın ve kol kısmından yaralanan Özcan E. yere yığılırken, şüpheli ise yaya olarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özcan E., daha sonra ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Özcan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANLANDI

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.S.S.'nin eşgali belirlendi.

M.S.S. polisin araştırması sonucu olaydan 6 saat sonra İsmet Kaptan Mahallesi 1369 sokakta yakalandı.

SUÇ ALETİ BIÇAK DA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında, M.S.S.'nin olayda kullandığı tahmin edilen suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.