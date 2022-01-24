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    İzmir'de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı

    İzmir’de sürücüsünün akaryakıt istasyonunda lastiklerinin havasını kontrol etmek için park ettiği aracına hızla istasyona dalan başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 04:16
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    İzmir'de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı

    İzmir'in Menemen ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koyundere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücü G.N.G., otomobiline akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra, aracını duvar kenarında bulunan lastik şişirme alanına park etti.

    G.N.G., aracının lastiklerini kontrol ettiği sırada, hızla ana yoldan akaryakıt istasyonuna dalan B.E., idaresindeki Volkswagen marka araç, park halindeki otomobile çarptı.

    2 KÜÇÜK KIZ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç sarsılırken, araç içerisinde bulunan 2 küçük kız ise kafalarına aldıkları darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan küçük kızlar, ardından ambulanslara alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların burada tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı #2

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan, B.E.’nin alkollü olduğu ileri sürülürken facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı #3


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