Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı

İzmir'de lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı

İzmir’de sürücüsünün akaryakıt istasyonunda lastiklerinin havasını kontrol etmek için park ettiği aracına hızla istasyona dalan başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.