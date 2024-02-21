İzmir'de müşteri kapma tartışmasında amcasını öldürdü, kuzenini yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Özgür Mahallesi'nde M.Ş., kardeşi D.Ş. ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın evine gitti.
Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.
Kurşunların hedefi oldular
Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu.
Yaralanan baba-oğul, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti, Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Her yerde aranıyor
Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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