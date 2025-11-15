İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Arkadaşları ayırmak yerine kayda aldı

- İzmir Buca'da iki kız öğrenci sebebi belirlenemeyen bir tartışma sonrası saç saça kavgaya tutuştu.
- Çevredeki öğrenciler kavgayı ayırmak yerine video çekip tezahürat yaptı.
- Olay anı kaydedilen görüntülerde kavgaya bir müdahale olmadığı dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Ortaokulu’nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü.
AYIRMAK YERİNE KAYDA ALDILAR
Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı.
Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.
YERDE KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER
Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü.
Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı.