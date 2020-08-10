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    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev

    Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 17:28
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    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev

    İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev VİDEO

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #1

    Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34’te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

    Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #2

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #3

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #4

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #5

    İzmir’de orman yangını: Ağaçlandırma sahası alev alev #6

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