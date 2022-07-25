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    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

    Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile elinden tuttuğu 6 yaşındaki torunu, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 25.07.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:38
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    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

    İzmir’den Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağında saat 07.50 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile toruna çarptı.

    İkisi de can verdi

    Tarım işçisi oldukları öğrenilen babaanne Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde babaanne ile minik Buse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1 i çocuk 2 ölü #1

    Savcı inceledi

    Cansız bedenler, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kazanın meydana geldiği yerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri aldı.

    Sürücü gözaltına alındı

    Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü F.C., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1 i çocuk 2 ölü #2

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1 i çocuk 2 ölü #3

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1 i çocuk 2 ölü #4


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