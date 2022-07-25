- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü
İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü
- 25.07.2022 - 11:42
- Güncelleme : 25.07.2022 - 15:38
İzmir’den Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağında saat 07.50 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile toruna çarptı.
İkisi de can verdi
Tarım işçisi oldukları öğrenilen babaanne Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde babaanne ile minik Buse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı inceledi
Cansız bedenler, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre kazanın meydana geldiği yerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri aldı.
Sürücü gözaltına alındı
Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü F.C., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.